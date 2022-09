Come ampiamente annunciato nelle scorse ore, non sono ancora maturi i tempi per vedere Romelu Lukaku di nuovo in campo. Il belga non ha recuperato dall'infortunio che aveva accusato prima di Inter-Cremonese e non sarà nemmeno convocato per la gara di domani contro la Roma, come spiegato da Simone Inzaghi in conferenza stampa: "'C'è stato un rallentamento che ci toglie un giocatore importante. Lo staff sta lavorando, è passato un mese ma servirà ancora un po'", le parole del tecnico piacentino. Che non fanno ben sperare l'ambiente circa un recupero di Big Rom nemmeno per Inter-Barcellona di Champions League, in programma solo tra quattro giorni.