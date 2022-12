Romelu Lukaku racconta il Belgio. L'attaccante dell'Inter è il protagonista della nuova puntata del format di Inter Media House 'Where Are You From?', dove racconta di sé e del suo Paese. Partendo in particolare da Anversa, la città di origine di Big Rom: "Bellissima, è nota anche per i diamanti che vendono. Ma a Bruxelles mi sono trovato meglio, ho esordito anche con la mia squadra del cuore che è l'Anderlecht. Ho vissuto un momento bellissimo della mia infanzia.

I primi passi nel mondo del calcio.

"Mio padre ha giocato 8-9 anni nella Serie A belga. Il primo ricordo è la finale Inter-Lazio di Coppa Uefa nel 1998, ho iniziato subito dopo a giocare. Io volevo andare solo all'Anderlecht, è arrivato prima lo Standard Liegi ma io volevo solo i biancomalva e ho aspettato ancora un anno; ho segnato 76 gol e sono venuti a prendermi".

Calciatore belga preferito?

"Io rispetto tanto Luc Nilis, veramente forte. Lui e Kevin de Bruyne sono i due attaccanti con la migliore tecnica nel calciare il pallone. Come giocatore era bello da vedere".

Vi date consigli sul calcio con tuo fratello Jordan?

"No, perché giochiamo in ruoli diversi. Ci critichiamo, ma è solo per migliorarci".

Piatto belga preferito?

"Le patatine fritte sono le migliori al mondo. Non vanno chiamate french fries, non capisco perché la gente le chiama così".