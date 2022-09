Si avvicina il ritorno in campo di Romelu Lukaku, ai box da prima di Inter-Cremonese del 30 agosto per una distrazione dei flessori della coscia sinistra accusata in allenamento. Il centravanti belga, che sfrutterà la sosta dedicata alle nazionali per rimettersi in forma al 100% sui campi della Pinetina, non vede l'ora di poter tornare a disposizione di Simone Inzaghi, come si può intuire dall'ultima immagine postata tra le stories del suo profilo Instagram: una pantera con un orologio che scandisce il tempo che manca al suo rientro.