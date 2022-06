Come si comunica una società di calcio? Quali tasti toccare e come raggiungere il proprio target? Lo ha raccontato a DailyNet Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale. "L’Inter ha creduto fortemente nel percorso di riposizionamento del proprio brand, iniziato nel 2017 con la nascita di Inter Media House e proseguito con la crescita esponenziale dei canali digitali del club, cosa che ci ha messo in connessione con milioni di tifosi in tutto il mondo, l’opening della nuova sede nel distretto di Porta Nuova e il lancio della campagna iconica Not for Everyone - ha spiegato il manager -. Nel marzo 2021 è stata presentata la nuova identità visiva, che esalta i suoi valori fondanti, rafforza il suo legame con la città di Milano, e che parla il linguaggio digitale e globale delle nuove generazioni, rendendo l’Inter icona culturale oltre che sportiva. L’appeal del nostro nuovo brand ci posiziona come moderna e globale entertainment company, aperta a collaborazioni con i marchi più importanti del mondo del fashion, design e dell’innovazione, e ci consente di sviluppare nuovi accordi commerciali. Il lancio del nuovo logo è stato un passo fondamentale nel percorso di sviluppo cominciato circa quattro anni fa e intrapreso con l’obiettivo di rendere il brand sempre più contemporaneo e internazionale. Il nostro core business è stato e rimarrà sempre il calcio, ma con un taglio negli ultimi anni sempre più orientato all’entertainment attraverso contenuti innovativi, dinamici, capaci di dialogare con i vari segmenti di un pubblico sempre più diversificato, internazionale e giovane, abituato a fruire il mondo dello sport e del lifestyle in modo nuovo e diverso rispetto al tifoso più “tradizionale”.

Abbiamo inoltre cambiato il nostro modo di dialogare, con un tone of voice molto più definito e giovane, che ci ha permesso di avvicinarci alle nuove generazioni. Lo spirito innovativo e la ricerca di nuove forme di dialogo hanno portato il club a sfruttare le piattaforme digitali emergenti (primo club in Italia sui canali cinesi) e settori in forte crescita tra i più giovani come quello degli eSports. Il nuovo logo è stata la consacrazione di questo percorso: desideravamo dare all’Inter uno stemma che celebrasse la passione di milioni di fan e l’heritage costruito in 113 anni di storia, e in contemporanea volevamo collegarci agli elementi culturali, di design, di moda di Milano, utilizzando colori e linguaggi più collegati alle generazioni future e provenienti da tutto il mondo. Il valore del brand è cresciuto del 30% (fonte Brand Finance Football 50 2022), nella prima stagione con il nuovo logo".