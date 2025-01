"Noi siamo la prima squadra della Capitale, siamo nati nel 1900 e rivendichiamo questo ruolo". È uno dei concetti espressi da Claudio Lotito, presidente della Lazio, durante la cerimonia per il Premio Bigiarelli nella sala della Protomoteca del Campidoglio.

Parlando del suo club, il numero uno biancoceleste non rinuncia ad una frecciata ai fondi presenti nel calcio italiano (come Oaktree che è al comando dell'Inter): "Cosa sono i fondi? Cosa rappresentano dal punto di vista umano e territoriale i fondi? Noi ci mettiamo la faccia, abbiamo l’orgoglio di essere romani e lo vogliamo dimostrare con i fatti e con i risultati - le parole raccolte da TMW -. I fatti ci danno ragione, sulla base di questo dico con tutta onestà non voglio che sia un comizio. Oggi si è aperto un nuovo capitolo di questa città. Grazie all’assoluta disponibilità del sindaco la Lazio avrà la possibilità di avere l’orgoglio di avere una nostra casa a Roma. Ringrazio sempre l’assoluta disponibilità, noi siamo in una sala evocativa e che ci rappresenta. Noi vogliamo rappresentarla al meglio con un comportamento in linea con i valori dello sport. Forza Lazio e tanti auguri a noi laziali".

