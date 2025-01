Scatenato lo Spezia di Luca D'Angelo, che torna al successo e lo fa in modo roboante nella sentita sfida contro i vicini di casa della Carrarese. Finisce 4-0 per i liguri che s'impongono in trasferta al termine di una prova impeccabile. Apre la strada agli aquilotti la stupenda doppietta di Francesco Pio Esposito, che sale a quota 11 in testa alla classifica marcatori. Archiviano la pratica Kouda ed Elia. Spezia che guadagna due punti al Pisa e si proietta alla sfida determinante contro la capolista Sassuolo con grande carica.