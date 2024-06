Secondo quanto riportato da cittadellaspezia.com, lo Spezia ha esercitato il diritto di riscatto per Francesco Pio Esposito, l'attaccante classe 2005 prestato dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del club nerazzurro nella passata stagione appena conclusa. Secondo il portale l'Inter, che vanta l'opzione di riacquisto, ha tre giorni per esercitare l'opzione.

All'Inter serviranno solo 500mila euro per riportarlo a Milano, in attesa di decidere il suo futuro. Una cifra che lo Spezia considera una sorta di premio-valorizzazione per l’anno trascorso. Se l'Inter invece non eserciterà il controriscatto, lo Spezia dovrà versare 4 milioni e mezzo e avrà acquistato a titolo definitivo il calciatore.