Dopo il 2-0 dell'andata, il Liverpool è atteso dalla sfida di ritorno delle semifinali di Champions League in casa del Villarreal. I Reds sin qui hanno avuto un rendimento ottimo in trasferta, avendo vinto tutti gli incontri esterni giocati. A sottolinearlo è lo stesso tecnico Jurgen Klopp: "'Abbiamo sempre trovato in ogni partita un modo per fare risultato e dovremo farlo anche in Spagna. Sono state belle partite: con l'Atletico Madrid è stata eccezionale, ottima col Porto. Poi anche con l'Inter... Le partite sono andate bene ma non abbiamo vinto aspettando e ripartendo. Penso che abbiamo sempre cercato di giocare come facciamo sempre, ed è quello che dobbiamo riprovare. Dovremo soffrire e dovremo essere pronti ad aspettare a momenti, sicuramente, ma non come approccio generale".