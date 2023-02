Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Marocco negli ultimi Mondiali in Qatar, alcuni media belgi hanno riportato grandi tensioni nello spogliatoio dei Rode Duivels con Jan Vertonghen da un lato e Kevin De Bruyne ed Eden Hazard dall'altro. Affermando anche che Romelu Lukaku ha dovuto separare i protagonisti di questa lite. Intervistato dalla RTBF, l'ex difensore del Bologna Arthur Theate ha però smentito ogni voce: "Quello che succede nel nostro spogliatoio dovrebbe rimanere lì, ma posso garantirvi che non c'è stato alcun litigio. Come hanno potuto litigare Jan ed Eden? Non ha senso.