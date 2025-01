Intervenuto al fianco di Walker nel giorno della sua presentazione a Milanello, il dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic si è presentato in sala stampa per rispondere ai giornalisti presenti. Durante la conferenza l'ex attaccante rossonero ha spiegato quanto accaduto ieri a San Siro subito dopo il triplice fischio di Milan-Parma tra Conceição e Calabria: "È una situazione che riguarda un momento caldo della partita, con tanta adrenalina, tra due che persone vincenti. A me è successo mille volte fuori dal campo una cosa del genere. L'importante che poi queste situazioni si risolvano e tra il mister e Calabria è già stato tutto risolto ancora prima di entrare nello spogliatoio. Se parliamo di società, queste cose mi sono successe al Barcellona, all'Inter, al Milan, allo United, a Parigi... Sono cose normali che succedono ovunque quando ci sono persone con la mentalità vincente perché tutti vogliono vincere a tutti i costi. Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra e anche io porto questo messaggio perché anche io giocavo con tante emozioni addosso. Cose del genere è meglio che succedano che no, perché quando non succedono queste cose è perché a nessuno interessa la causa. Al di fuori possono sembrare cose brutte ma non è così, l'importante è risolvere tutto subito dopo".

Il mercato del Milan finisce con Walker? Puntante anche a un attaccante e un centrocampista?

"Abbiamo i nostri obiettivi, ma il mercato di gennaio non è facile. Stiamo lavorando. Con Walker si è creata un'opportunità, non era un obiettivo, ma uno come lui è meglio averlo che non averlo. Stiamo lavorando, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo quello che vogliamo noi e l'allenatore, stiamo lavorando".

Ti aspettavi queste problematiche dopo i primi mesi?

"Per me è tutto nuovo, sto facendo un lavoro diverso, in campo era tutto diverso. Non siamo nella situazione in cui volevamo essere, vogliamo vincere sempre. La Supercoppa era un nostro obiettivo, abbiamo la Coppa Italia, se mercoledì vinciamo siamo tra le prime 8 in Champions. In campionato dobbiamo avere più continuità, dobbiamo recuperare punti".

