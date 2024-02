L'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi è stato intervistato da Radio Radio ai cui microfoni ha detto la sua sull'andamento della Serie A: "Non mi aspettavo questo tipo di Inter e nemmeno che a questo punto del campionato ci fosse un divario così netto. I nerazzurri stanno maturando un divario importante. Il Bologna è una sorpresa ma gioca molto bene. Proprio per questo raccoglie questi risultati. Non so cosa succeda al Napoli".

