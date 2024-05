Autore del gol del 2-0, l'ex Inter, oggi centrocampista della Lazio, Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-Empoli, dove ha risposto anche del prossimo impegno contro la sua ex squadra a San Siro: "Oggi era una bella festa per i nostri tifosi, gli volevamo regalare una vittoria. Segnare gol che portano punti è importante, cerco di mettermi sempre a disposizione e di dare il mio contributo" ha detto l'uruguaiano giocatore storicamente dai gol pesanti.

L'Inter?

"Sarà bello tornare a San Siro, hanno fatto un campionato straordinario e hanno meritato di vincere lo Scudetto. Noi però dobbiamo fare la nostra partita per provare a entrare in Champions League, anche se sappiamo che sarà difficile. I ragazzi del '74 erano molto emozionati ed è stato emozionante anche per noi. Si sono meritati tutti questi applausi".

