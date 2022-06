La notizia era nota ormai da qualche tempo, adesso è anche ufficiale: Valentino Lazaro lascia il Benfica e rientra all’Inter dopo il periodo trascorso in prestito in Portogallo. Attraverso i propri social, l’esterno austriaco saluta così il club lusitano: “Obrigado Benfica! È stato un onore per me rappresentare questo grande club. Vi auguro tutto il meglio per sul futuro e spero di rivedervi un domani”, le parole del calciatore che adesso dovrà capire quale sarà il suo prossimo club.