Non segnava con la maglia dell'Inter dallo scorso 10 maggio il capitano Lautaro Martinez, che ieri sera al Bluenergy Stadium è tornato finalmente al gol. Il Toro ne fa addirittura due e spezza finalmente un tabù che, come lui stesso aveva ammesso, iniziava a diventar pesante. "Sto faticando" aveva 'confidato' a Bobo Vieri nel post partita del derby. Un'ammissione che ha aiutato l'argentino ad alleggerirsi di un peso finalmente e definitivamente spazzato con la doppietta sottoscritta in terra friulana. Tre emoticon e qualche foto che ritraggono l'esultanza che valgono le parole non dette e che sanno di liberazione: il capitano è tornato.

Parole di cui invece si serve Davide Frattesi. Il solito Davide Frattesi, oseremmo dire, che con la sua tipica e usuale ironia pizzica il compagno. "Sei sano, lo sapevo" commenta con tanto di cuori a corredo per sottolineare l'affetto con il quale il 16 nerazzurro prende in giro il suo capitano, avvalendosi di una frase che tanto ricorda Checco Zalone e che ironizza, appunto, sulla lunga astinenza del dieci di Inzaghi finalmente interrotta.

