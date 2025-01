L'Inter converte il primo asterisco vicino al suo nome in classifica portando a casa solo un pari con il Bologna, al termine di una partita in cui era andata in svantaggio dopo un quarto d'ora prima di rimontare a fine primo tempo e subire la controrimonta nella ripresa. Un 2-2 che ha lasciato l'amaro in bocca a tutto l'ambiente nerazzurro, un ambiente che capitan Lautaro Martinez, ieri finalmente in gol davanti al suo pubblico, ha provato a scuotere con un due semplici parole: "Avanti, Inter", il messaggio del Toro pubblicato su Instagram con tanto di cuori nerazzurri a corredo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!