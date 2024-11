Protagonista assoluto della partita di San Siro col gol vittoria, Lautaro Martinez si porta a casa ancora una volta il premio Panini Player of the Match di Inter-Venezia. A fine partita, il Toro arriva in postazione DAZN per commentare quanto avvenuto questa sera.

Che sofferenza, cos’è successo nel finale?

“Nel primo tempo zero minuti di recupero, nel secondo tempo sette… Dobbiamo migliorare tutti per andare avanti, se andiamo avanti così il calcio va avanti e noi ci fermiamo. Se vogliamo un calcio migliore dobbiamo dare tutti il nostro, per questo mi arrabbio. Ma va bene così, ci prendiamo questi tre punti e continuiamo a lavorare perché noi lavoriamo dentro il campo”.

Bisogna crescere a livello di squadra per chiuderle prima?

“Certo, è un mio pensiero… Scusate, sono troppo agitato. Dobbiamo chiudere prima le partite, è successo già con la Juve. Il campionato è lungo ma dobbiamo crescere ancora in questi dettagli”.

Mancava da un po’ il gol a San Siro, era ora.

“Sì, era ora. Però come dico sempre lavoro per la squadra. Ho sbagliato due gol nel primo tempo ma questo è servito per vincere”.

