Continua a sognare ad occhi aperti Lautaro Martinez, tornato a Bahia Blanca dopo i maestosi festeggiamenti andati in scena a Buenos Aires al rientro dal Qatar, dove l'Argentina ha conquistato la tercera Coppa del Mondo dopo trentasei anni dall'ultimo titolo. "Grazie per tanto amore Argentina, godetevelo, è tutto per voi. Il sogno di tutti si è realizzato. Dopo trentasei anni l'abbiamo portata a casa. Ringrazio Dio per avermi fatto nascere in argentino" scrive nell'ultimo dei tanti post Instagram delle ultime ore.