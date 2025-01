È il capitano dell'Inter Lautaro Martinez il giocatore scelto dall'Inter per parlare al fianco di Inzaghi alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. L'attaccante nerazzurro parla in conferenza stampa all'Al-Awwal Park Stadium di Riad, dove domani è in programma il derby che vale il primo trofeo della stagione.

Come stai? Quanto ti stimola questa finale?

"Mi stimola tanto perché è una finale, perché è un derby e sappiamo quanto è importante. È il primo trofeo, il primo obiettivo dell'anno: noi giochiamo sempre per vincere o per fare il massimo per portare l'Inter in alto. Guardo poco le statistiche: il gol è importante, ma di più che l'Inter vince. Sono contento che stiamo facendo un grande lavoro, speriamo di affrontarla nel migliore dei modi".

Questo momento di crisi è diverso rispetto a quelli del passato?

"All'inizio sì perché ho riposato poco e non ho fatto la preparazione come volevo, ma ora mi sento diverso. Ho vissuto momenti così, ma secondo me questo è il peggiore (ride, ndr). Ma sento che sto tornando in forma, sono tranquillo anche se il gol non arriva: ci sono altri compagni che stanno segnando. L'Inter deve vincere e l'unica cosa che conta è questa".

Il fatto che i compagni vogliano mandarti in gol ti dà fiducia?

"Certo, i compagni sono importanti. Questa cosa mi fa molto piacere perché riconoscono anche il lavoro che uno fa per la squadra. Quando non segno cerco sempre di dare il mio contributo da un'altra parte e lo sto facendo, per questo sono contento".

Come si sente la squadra in questo momento?

"Benissimo. Abbiamo recuperato le energie ma mancano ancora due allenamenti, come gruppo e squadra stiamo bene e questo è importante perché affrontiamo una squadra forte. Il Milan è l'unica squadra che ci ha battuto in campionato, per noi sarà una bella sfida: la prepareremo per portare il trofeo a casa che è quello che tutti vogliamo".

Ti ha sorpreso la vittoria del Milan con la Juve?

"Abbiamo visto la partita in albergo: ci son cose simili che facevano con Fonseca, forse perché hanno avuto poco tempo per prepararla. Continueremo a vedere il Milan in queste ore. La Juve stava vincendo in maniera corretta, ma se non la chiudi un episodio cambia tutto. Dobbiamo prepararci con la testa, i dettagli fanno la differenza".

Quanto peserà giocare il derby lontano da San Siro?

"Non ci saranno i soliti tifosi, ma noi pensiamo alla gara e a vincere. È quello che vogliamo".

Quanto passione hanno i tifosi qui in Arabia?

"Giocare qui per noi è stato importante, l'anno scorso abbiamo portato la coppa a casa. È stato bellissimo perché ho fatto gol nelle due finali giocate qua, domani ci sarà un derby ed è importante recuperare perché con l'Atalanta è stata una partita fisica. Sono tranquillo perché domani faremo una grande gara".

