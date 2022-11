La delusione e lo sconforto stanno cedendo il posto alla rabbia in Argentina dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita. Stanno infatti circolando alcune immagini che dimostrerebbero come la formazione di Lionel Scaloni sia stata 'scippata' di un gol per un fuorigioco segnalato dal VAR con l'ausilio della tecnologia del fuorigioco semi-automatico, ma non corrispondente ai fatti. Si tratta del primo gol annullato a Lautaro Martinez, al minuto 26, tolto a causa della posizione della spalla dell'attaccante dell'Inter oltre la linea difensiva. Con il passare delle ore sui social una serie di immagini hanno mostrato un'ipotetica posizione corretta del centravanti, che durante il match è rimasto decisamente perplesso dopo la decisione degli arbitri. L'immagine in allegato mostrerebbe come il Toro fosse in una posizione legale e che sia stato sbagliato il difensore di riferimento dell'Arabia Saudita.