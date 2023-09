Rabbia o felicità, quale è il sentimento dell'Inter dopo il pari strappato in casa della Real Sociedad nel finale di una partita a dir poco complicata? Di fronte a questa domanda del collega di Mediaset Infinity, Lautaro Martinez, autore del pari, ha risposto così: "Entrambe le cose - le parole del Toro -. Alla fine abbiamo fatto l'1-1 e cercato qualcosa in più con qualche calcio d'angolo, ma siamo stati tanto in difficoltà. Faccio i complimenti ai ragazzi perché siamo rimasti in partita, ma anche a loro perché ci hanno messo in difficoltà: è stato importante non perdere in questo stadio".

Tanti compagni all'esordio in Champions, bisogna capire la dimensione di questa competizione?

"Questa è una competizione dove contano i dettagli, dobbiamo migliorare tanto. Sono contento perché siamo rimasti sempre in partita anche quando siamo stati in difficoltà. I primi 45' sono da dimenticare, ora recuperiamo le energie e pensiamo al campionato".

Inter stanca?

"Sicuramente, venivamo da un derby di altissimo livello, dove abbiamo speso tanto fisicamente. Ora l'importante è alzare la testa e preparare bene l'Empoli".

Che valore ha questo pareggio?

"Iniziare è un sogno, noi cerchiamo sempre di arrivare in fondo su tutti i fronti. E' solo l'inizio, c'è tanto margine di miglioramento".