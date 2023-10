Intervistato dal sito Newsport.al, Altin Lala, ex capitano della Nazionale albanese, spende parole di elogio per Kristjan Asllani, dando addirittura al centrocampista dell'Inter un grado importante all'interno della squadra di Sylvinho: "Per me è un giocatore insostituibile. Di solito chi prende la fascia di capitano è colui che ha più esperienza e responsabilità, ma alla fine ad assumersi le responsabilità è lui; è una specie di capitano senza fascia. Questo per me è molto più importante della fascia da capitano".

