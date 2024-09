La decisione della UEFA di non disputare la finale della Champions League 2027 a San Siro fa rimanere male anche Ignazio La Russa: "C’è grande dispiacere per la decisione della UEFA di togliere allo stadio San Siro la finale di Champions League 2027 - le parole del presidente del Senato raccolte da Sportface.it -. La responsabilità è tutta della Giunta comunale. Ci saremmo aspettati una maggiore difesa del ‘campo di San Siro’ e di decisioni che andassero nell’interesse della città. Milano non meritava questa disfatta".

