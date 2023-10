A margine di un evento sull'intelligenza artificiale tenutosi a Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha nuovamente espresso il suo parere contrario all'abbattimento dello stadio di San Siro: "Il vincolo si aggiunge al vincolo dei milanesi che non vogliono abbattere San Siro anche se non ci fosse il vincolo. È la Scala del calcio. È come abbattere a Parigi la Tour Eiffel. Io continuo a dire che San Siro non va abbattuto. Io proponevo di lasciare San Siro e di costruire affianco un nuovo stadio: ancora si può fare se Inter e Milan volessero. Altrimenti il Comune di metta la mano sulla coscienza e discuta con l’Inter che magari è d’accordo a prendersi da sola San Siro, sempre che nel frattempo possa il Milan andare a giocare da un’altra parte. Morale: tornate indietro, lasciate San Siro e costruite insieme un nuovo stadio affianco a San Siro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!