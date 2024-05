La lunga lettera d'addio all'Inter scritta da Steven Zhang e pubblicata sul suo profilo Instagram inizia a generare le prime reazioni. La prima a non passare inosservata è di Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi: "Together" si legge nel commento, arricchito da due cuori nerazzurri e da due stelle conquistate, appunto, "insieme" all'ormai ex presidente del Biscione.

Pronta la replica dello stesso Steven che propone imvece un cuore rosso in segno di grande affetto.

