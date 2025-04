"La Lazio esprime il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui la Lega Serie A ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova. La società considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l'evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta". Così la società biancoceleste ribadisce, attraverso una nota riportata dall'ANSA, la propria posizione in merito alla decisione della Lega Serie A di far giocare il match contro il Genoa nella giornata di mercoledì 23 aprile alle ore 18.30 dopo che il club aveva espresso anche il desiderio di voler rendere omaggio al Santo Padre.

La Lazio, inoltre evidenzia "un atteggiamento poco professionale e ondivago mostrato dalla Lega Serie A nella gestione impari del ricollocamento delle partite. Una mancanza di uniformità che ha generato confusione e alimentato un senso di disparità tra i diversi Club coinvolti, aggravando ulteriormente una situazione già di per sé delicata", prosegue il club. Nonostante questo, la Lazio "per senso di responsabilità e al fine di evitare ulteriori polemiche in un momento di dolore per il Paese", comunica che "la squadra si recherà eccezionalmente a Genova il giorno stesso della partita" con la "trasferta avverrà poche ore prima dell'inizio dell'incontro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!