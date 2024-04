Stefano Borghi, telecronista di DAZN, si è soffermato sulla prospettiva del derby, analizzandola sul lato del Milan: "Una cosa che sottolineo spesso è che i derby incidono molto sulla percezione del tifoso del Milan, soprattutto milanese, su Stefano Pioli. E secondo me Pioli deve risolvere questa cosa anche velocemente, per questo sarà secondo me un derby molto pesante. Nella mente del tifoso, soprattutto su una questione stracittadina, conta molto. Il motivo per il quale Pioli non solo non è celebrato, ma è anche contestato e da legare ai suoi risultati nei derby".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!