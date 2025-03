Esclusione a sopresa per Mehdi Taremi nel match tra l'Iran e gli Emirati Arabi Uniti, valido per la settima giornata del girone di qualificazione al Mondiale 2026. L'attaccante dell'Inter parte dalla panchina e non entra mai in campo, con un riposo totale di 90' nel successo degli iraniani: a Tehran finisce 2-0 per i padroni di casa, con le reti di Azmoun e Mohebi.

