Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nei 10mila metri agli Europei di Monaco di Baviera, il mezzofondista azzurro Yeman Crippa concede un'intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato anche del suo tifo per l'Inter, lui che dopo il trionfo di ieri ha esultato come Cristiano Ronaldo: "Mio papà Roberto mi ha obbligato da piccolo a tifare Inter: in Trentino andavamo al bar a vedere le partite e quando l’Inter perdeva mi mettevo a piangere… che stupido! Sono un tifoso di calcio anche perché l’ho giocato: centrocampista centrale, mi hanno provato anche terzino ma correvo dappertutto a recuperare palloni. Perdevamo 11-0 e correvo solo io! Ho amato Dejan Stankovic e Samuel Eto’o: nelle prime garette di corsa, se vincevo, dopo il traguardo facevo la “sparata” come Dejan".