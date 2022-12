È già febbre da Inter. Dopo due mesi di lontananza, i tifosi nerazzurri tornano a riempire a San Siro. Come annunciato già nelle scorse ore, il Meazza contro il Napoli sarà ancora una volta pieno nella sua totalità. Ennesimo sold out stagionale per la Beneamata nel primo match del 2023, dopo la pausa del Mondiale che ha incoronato Lautaro Martinez come campione del mondo con l'Argentina. Gli ultimi biglietti sono evaporati nel giro di pochissime ore: si preannuncia quindi una cornice degna di una grande partita quale è quella del 4 gennaio.