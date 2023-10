Ieri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a rilanciare la possibilità di cedere lo stadio Giuseppe Meazza qualora un club tra Inter e Milan decidesse di abbandonare l'idea stadio nuovo per rimanere a San Siro. Parole, queste, che vengono accolte con sostanziale freddezza dal club nerazzurro: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera che cita fonti ufficiose interne, secondo Viale della Liberazione sui lavori non c’è chiarezza, né su quale sia l’impegno economico del Comune, né sui tempi. Sulla vendita pende la spada di Damocle della gara. Impensabile che il Comune possa vendere a trattativa privata. C'è poi da valutare il fatto che il nuovo stadio del Milan sarà pronto nel 2028. Fino a quel giorno giocherà a San Siro. Vuole dire che l’Inter non potrebbe mettere mano all’impianto fino a quella data.

