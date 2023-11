FC Internazionale Milano ha recentemente annunciato di aver raggiunto un accordo di collaborazione triennale con Shanghai DAKA Culture Development Co. (DAKA). In base a questa collaborazione, DAKA diventerà il licenziatario ufficiale delle figurine dedicate al club nerazzurro destinate al mercato cinese e sarà responsabile del lancio dei prodotti della serie di figurine dei campioni del club. Il lancio delle carte DAKA Inter è previsto per il nuovo anno. L'obiettivo principale di questa partnership è quello di accorciare le distanze tra i tifosi cinesi e il club attraverso l'emissione di esclusive star card da collezione dell'Inter. DAKA progetterà e produrrà star card innovative per l'Inter e ha già contattato alcuni giocatori leggendari dell'Inter per ottenere i loro autografi. Questi prodotti offriranno ai tifosi cinesi un'esperienza collezionistica unica.

Il Direttore Generale dell'Inter per la Cina, Zhang Xiaoan, si è detto entusiasta della partnership con DAKA, sottolineando che questo accordo va oltre la semplice emissione di figurine, ma dimostra anche l'impegno a lungo termine dell'Inter nei confronti del mercato cinese. Si augura inoltre di esplorare ulteriori opportunità di cooperazione con DAKA in futuro, iniettando nuova energia nel mercato calcistico cinese. Anche Yang Jun, Direttore Generale della Shanghai DAKA Culture Development Co., Ltd., ha espresso le sue grandi aspettative per questa cooperazione. Ritiene che l'Inter sia una potenza tradizionale del calcio italiano ed europeo e che abbia un gran numero di fan fedeli in Cina. Attraverso l'emissione di carte commemorative dei campioni storici, DAKA spera di far sentire ai tifosi cinesi il fascino dell'Inter in modo più profondo. La serie di cards e stickers Inter firmate DAKA sarà disponibile a partire dal nuovo anno.

