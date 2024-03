Da quel 9 marzo 1908, dalla notte in cui prese vita l'FC Internazionale Milano sono trascorsi ben centosedici anni. Centosedici anni di vittorie, gioie, esultanze, trofei, ma anche passione, sacrificio, sofferenza, impegno e tanto sentimento. Gli auguri dei protagonisti del passato, "da chi ha fatto la storia con questo Club" come sottolinea l'Inter stessa che pubblica i vari messaggi di buon compleanno inviati da alcune leggende della Beneamata. Da Milito a Zanetti, senza dimenticare altri eroi del Triplete, e degli anni a venire e anche addietro.

Milito: "L'Inter è una squadra speciale e lo sanno tutti. Ho un grandissimo amore per questi colori, ho vissuto dei momenti indimenticabili che resteranno per tutta la vita. Tanti auguri per questi 116 anni, e sempre forza Inter".

Lucio: "Tanti auguri all'Inter per i suoi 116 anni".

Cambiasso: "L'Inter per me è una seconda casa, un posto in cui ho vissuto tantissime cose, sono stato felice. Ho conosciuto tanta gente, tanti amici: è un bel pezzo della mia vita. Centosedici anni di gioia, sofferenza e passione".

Figo: "L'Inter per me è passione, ho passato 4 anni meravigliosi. Auguri per il tuo anniversario".

Suazo: "È stato una parte di quel percorso di crescita importante"

Kharja: "Altri 116 anni di successi"

Sneijder: "L'Inter è sempre rimasto qua, nel cuore".

Materazzi: "L'Inter è la cosa sportiva più bella che mi sia capitata. Il 9 marzo per me è un giorno super speciale. Tanti auguri Inter".

Cordoba: "l'Inter è un sentimento che ti va dritto al cuore, e non uscirà mai da lì".

Maicon: "L'Inter è quello che mi ha dato tutto: nella mia carriera e nella mia vita. Tanti auguri Inter".

Frey: "L'Inter? Il mio primo grande amore".

Karagounis: "Auguri di buon compleanno Inter

Borja Valero: "Tantissimi auguri Inter, buon compleanno".

Pandev: "Alla squadra che mi ha portato in Italia e che mi ha fatto diventare un uomo e un calciatore".

Colonnese: "Buon compleanno Inter".

Palacio: "Arrivare all'Inter è stata la cosa più bella che mi è capitata nel calcio e sono molto contento e onorato di aver indossato questa maglia"

Galante: "Tanti auguri di buon compleanno".

Zanetti: "116 anni di una bellissima storia. Inter, ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Tantissimi auguri per questo bellissimo compleanno".

