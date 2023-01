Zinho Vaneusden è pronto a tornare in campo. Ad annunciare il recupero del difensore di proprietà dell'Inter, da diverse settimane fermo ai box per una frattura al piede sinistro, è Pascal Jansen, tecnico dell'AZ Alkmaar: "Sono due settimane che si allena con il gruppo, senza restrizioni - conferma ai canali ufficiali del club olandese -. È impegnato a rimettersi in carreggiata". Attraverso un post su Twitter, lo stesso AZ certifica il recupero del classe '99 con un semplice ma significativo "Back in the squad!".