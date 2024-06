F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato oggi la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione del Club in occasione dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi presso l'Hotel Palazzo Parigi di Milano. A seguito dell'Assemblea, si è svolta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della quale Giuseppe Marotta è stato confermato Presidente. Con conferma anche del ruolo di ad sport.



Il Consiglio è composto da:

• Giuseppe Marotta, Presidente e CEO Sport, FC Internazionale Milano

• Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale Milano (riconfermato)

• Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree

• Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree

• Renato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree

• Carlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree

• Delphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo

• Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & Advisory

• Amedeo Carassai, Direttore Indipendente, FC Internazionale Milano (riconfermato)

• Carlo Marchetti, Direttore Indipendente, FC Internazionale Milano (riconfermato)

