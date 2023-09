Un palo e 77' in campo per Lautaro Martinez nella pesante vittoria dell'Argentina contro l'Ecuador, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nel post partita il Toro ha voluto mandare un messaggio a tutto l'ambiente albiceleste attraverso i social: "L'inizio di nuovi obiettivi. Felice di iniziare vincendo questi playoff. Lavorando sempre duro e positivo, grazie alle persone che tirano avanti".

