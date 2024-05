Il ritiro? Non è nei programmi di Henrikh Mkhitaryan. Lo assicura il suo agente, Rafaela Pimenta: "Non gli ho mai sentito pronunciare la parola 'ritiro', non ci ha mai pensato. Per questo riesce a essere sempre così in forma e a dare quello che dà in campo. E ha ancora tanto da dare, lo vedrete - ha detto a L'Interista -. Ho conosciuto tanti campioni ma lui è incredibile per la passione che lo ha sempre guidato durante la sua carriera. Sembra una banalità, ma nel suo caso è la passione a condurlo, non i soldi. Per questo migliora sempre, anche a 35 anni. Bambini e adulti hanno davanti un grande riferimento guardando il suo modo di essere un campione, per i valori positivi che esprime, di sportività, determinazione nell'inseguire ciò che ama, il calcio. E sono convinta che diventerà ancora più forte".