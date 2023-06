A margine dell'incontro andato in scena quest'oggi al Viola Park tra i vertici della Fiorentina e i procuratori, l'agente Giovanni Branchini si è fermato a parlare coi cronisti presenti facendo cenno anche alla situazione di Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter: "Ad oggi non c'è nulla di reale sul mercato. Ci sono trattative sugli svincolati, ma molte situazioni sono ancora in ballo, anche per ciò che riguarda gli allenatori. E' veramente presto".

