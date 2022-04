Per André Onana arriva un endorsement da parte di uno che, indubbiamente, del ruolo di portiere se ne intende. Intervistato da Sport Bild, Oliver Kahn, leggendario ex numero uno del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha parlato in termini lusinghieri del prossimo estremo difensore dell'Inter: "André Onana è nella top 5 dei migliori portieri del mondo. La generazione più giovane è molto più flessibile di noi. Onana è agile, veloce, veloce, potente e la sua capacità di dare il via è eccellente. È una specie di condensato tra Alisson Becker e Marc André Ter Stegen. Questo ragazzo può diventare il migliore se continua a lavorare sodo".