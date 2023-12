"L'Inter sappiamo che è la favorita del campionato, è stata costruita per vincere". Esordisce così in conferenza stampa Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in vista della sfida di domani contro il Genoa. "L'hanno detto anche loro, l'ha detto anche Zhang nella cena di Natale che il loro obiettivo è la seconda stella, quindi quello di vincere il campionato quest'anno".

L'allenatore bianconero aggiunge poi: "Il nostro obiettivo è un altro, abbiamo un percorso diverso che è stato iniziato. Ci sono giocatori che stanno facendo molto bene e di cui sono contento, dobbiamo continuare così e lavorare per migliorare. Il campionato è un percorso che va giocato con grande equilibrio e serenità, c'è da gestire anche i momenti in cui arrivano le cose difficili. Dobbiamo pensare a noi stessi e lavorare per migliorare, ha concluso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!