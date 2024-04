"Non mi sento di parlare di mercato o futuro, siamo concentrati sul presente". È uno dei passaggi dell'intervista concessa ai microfoni di Mediaset da Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia contro la Lazio: "Dobbiamo cercare di vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League, poi con calma decideremo il futuro. Sicuramente sarà un mercato corretto, nel rispetto dell'equilibrio finanziario, con la speranza di essere competitivi in Italia e all'estero".

Ma cosa è successo alla Juventus nelle ultime nove giornate di campionato che hanno portato al crollo e al -20 dall'Inter? "Sicuramente rispetto all'andata un po' di buona sorte è venuta a mancare - spiega il dirigente bianconero -. Qualche puntarello, qualche gol fatto alla fine... nel girone d'andata le cose sono girate un po' per il verso giusto, al contrario del ritorno. Non dobbiamo attaccarci alla sorte ma al campo e l'attacco in questo periodo è venuto un po' a mancare".

