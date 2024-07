Tra un'operazione in entrata e una trattativa in uscita, i club di Serie A non possono non tenere un occhio fisso su conti e bilanci. Il peso specifico che ogni giocatore in rosa ha sui bilanci delle società è un dettaglio che i club non possono sottovalutare, specie alla luce delle nuove norme del UEFA Financial Fair Play. Tenendo conto di questo aspetto, il giocatore di Serie A che avrà un peso elevato sui conti del proprio club nella stagione 2024/25 è Dusan Vlahovic fa sapere Calcio e Finanza. Una cifra, quella che la Juventus dovrà esborsare per il serbo nella prossima stagione, che per "fare un paragone con una competitor" corrisponde al costo dell'intero reparto offensivo dell'Inter campione d'Italia.

La Juventus ha acquistato il serbo dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 per 70 milioni di euro (più ulteriori 10 di commissioni e altri 10 di potenziali bonus). Secondo quanto trapelato dalla stampa l'ex viola aveva sottoscritto un contratto da 7 milioni a crescere fino ai 12 milioni di euro netti (quelli che guadagnerà nella stagione appena iniziata). Cifre che rappresentano per la Juventus un costo lordo di oltre 22 milioni di euro ai quali va aggiunta la quota ammortamento da quasi 19 milioni, per un costo totale per la stagione 2024/25 di oltre 41 milioni. Costo che l'Inter sostiene per l'intero attacco di Simone Inzaghi.

"Considerando in ordine di costo - spiega CF - Lautaro Martinez (con stipendio già alzato per l’imminente rinnovo), Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, il costo complessivo delle quattro punte tocca i 41,9 milioni di euro". Calcoli nei quali non è stato considerato Joaquín Correa, considerato per i nerazzurri un esubero e indirizzato all'addio. "Per quanto riguarda i quattro attaccanti rimanenti, davanti a tutti si trova Lautaro Martinez, che con il rinnovo peserà oltre 19 milioni. Seguono Thuram e Arnautovic, rispettivamente a 9,3 e 7,9 milioni e chiude Taremi a 5,5 milioni (in attesa di scoprire le eventuali commissioni a bilancio, che farebbero leggermente crescere il suo costo).

