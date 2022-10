La Curva Nord interista non sarà al fianco della squadra di Simone Inzaghi durante la gara con la Juve dell'Allianz Stadium, in programma il prossimo 6 novembre. La parte più calda del tifo nerazzurro lo ha annunciato con un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', spiegando anche i motivi della scelta, gli stessi che avevano portato a disertare l'ultimo derby d'Italia giocato a Torino: "La Curva Nord - si legge - rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti".