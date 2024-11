Amichevole che finisce in parità quella giocata questo pomeriggio al Castellani di Empoli tra Italia e Ucraina U21, dove gli azzurri di Carmine Nunziata pareggiano con i rivali ucraini di pari età. Ad aprire il match è l'ex nerazzurro, oggi al Bologna, Giovanni Fabbian al 26esimo, vantaggio che Kvasnytsya annulla qualche minuto dopo con il gol del momentaneo 1-1. A riportare in vantaggio la squadra di casa è l’interista in prestito allo Spezia, Francesco Pio Esposito sul concludere della prima frazione di gioco, al 45esimo, ma a poco più di dieci minuti dalla fine, Krasnopir riporta in equilibrio il risultato e mette il punto ad un match che si conclude sul 2-2.

