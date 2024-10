Seconda partita di Champions League quasi in scena per l'Inter di Simone Inzaghi che questa sera ospita la Stella Rossa di Belgrado. Partita che arriva dopo il pari dell'europeo col City e all'indomani dalla vittoria esterna contro l'Udinese e che l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi presenta così a Sky Sport: "È l’esordio in casa e dobbiamo dar seguito alla bella prestazione di Manchester, nel nostro stadio, con i nostri tifosi contro la Stella Rossa, che, sappiamo, è una bella squadra".

Sulla formazione e come mai non c’è Frattesi:

"Frattesi è uno dei nostri giocatori che ha fatto bene domenica. Con l’infortunio di Barella ho una mezzala in meno, se ho fatto delle valutazioni… ".

Taremi e Arnautovic:

"Vedremo come andrà la partita, sono due giocatori importanti per noi che si stanno allenando bene. Il campo e gli allenamenti mi hanno fatto decidere di cambiare. Sappiamo che questa è una stagione lunga e intensa e abbiamo bisogno di tutti".

