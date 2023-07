Dopo i saluti dei tre giocatori intervenuti sul prato dello stadio Yodoko Sakura di Osaka, ha preso la parola anche il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che per prima cosa ha voluto ringraziare la città giapponese per l'ospitalità: "Innanzitutto grazie a tutti per l'accoglienza che abbiamo avuto, è un piacere per tutta l'Inter, staff e giocatori, essere qui in Giappone. Sappiamo di avere tanti tifosi anche qui. Speriamo di fare bene in queste due amichevoli, per ora siamo stati molto bene. I giocatori non sembrano risentire del jet lag, vogliamo migliorare le nostre condizioni d'ora in avanti".

Nel corso dell'evento intervengono anche dei bambini di una scuola calcio locale, e uno di loro chiede a Inzaghi cosa deve fare per poter sperare di giocare un giorno in Champions League: "Devi fare tanti gol, ma prima di ogni cosa devi anche studiare".

