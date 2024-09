Simone Inzaghi tiene a ribadire un punto: Lautaro Martinez non è e non sarà mai un caso per l'Inter. Difeso a spada tratta dal tecnico nerazzurro anche dopo la partita contro il Manchester City, l'attaccante argentino rimane elemento indiscutibile del gruppo nerazzurro nonostante l'avvio di stagione non particolarmente brillante. E anche alla vigilia del derby, Inzaghi si spende in favore del Toro, garantendo che qualora fosse in condizione ideale sarebbe schierato titolare domani contro il Milan: "Su Lautaro non c'è alcun caso. Ha giocato un anno senza fermarsi ed è tornato prima come qualche altro compagno per essere pronto e si sta impegnando tantissimo. Se starà bene giocherà senz'altro dal primo minuto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!