Grazie alla vittoria ottenuta nel doppio confronto con il Feyenoord e al passaggio ai quarti di finale, L'Inter di Simone Inzaghi può già contare – secondo le stime di Calcio e Finanza – su ricavi UEFA molto vicini ai 100 milioni di euro. Nel dettaglio, i nerazzurri partivano da una base vicina ai 50 milioni di euro tra partecipazione, market pool e ranking, ma grazie ai risultati del girone, al piazzamento nella classifica unica e al superamento di due turni a eliminazione diretta, la cifra è stata in grado di lievitare di altrettanti 49 milioni di euro circa. In questo modo, l'Inter può superare già da subito il record stabilito nel 2022-2023, quando il raggiungimento della finale di Istanbul portò in cassa 101,3 milioni di euro.

A ulteriore dimostrazione del celebre assioma pronunciato tempo addietro, quelle con Simone Inzaghi in panchina sono le quattro edizioni di Champions League che hanno fruttato di più all’Inter nella sua storia, per un totale di oltre 330 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!