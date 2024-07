Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, mister Inzaghi ha parlato inevitabilmente anche di calciomercato, soffermandosi in particolar modo sul tema del braccetto sinistro e della composizione della nuova difesa per la stagione 2024/25.

"Abbiamo avuto un problema con Buchanan che stiamo già valutando, dobbiamo completarci in quel ruolo perché mancherà fino a Natale. Si stava ambientando e facendo bene ma i dirigenti si faranno trovare pronti - le sue parole -. Perché un braccetto e non un esterno? Abbiamo Carlos Augusto che ci piace molto da quinto, ma allo stesso tempo l'anno scorso abbiamo scoperto che faceva bene anche il vice Bastoni ma avevamo preso Buchanan che era valido. Senza di lui vogliamo prendere un altro giocatore utile per fare quel ruolo. E' un'urgenza che c'è ma non ci fa perdere il sonno, anche Acerbi può farlo".

"Bastoni centrale? Lui è un grande giocatore che tutti conosciamo, ma ci sono anche De Vrij e Acerbi al centro. Quindi Bastoni giocherà nel suo ruolo e lo vedremo a sinistra - aggiunge -. Hermoso? Per il braccetto sinistro i nomi usciti sono tutti di interesse per l'Inter, c'è un presidente, una società che fa un confronto continuo, poi chiaramente bisogna vedere la disponibilità dei giocatori. Ho questo desiderio e sarà colmato, quotidianamente ci confronteremo per mettere il giocatore giusto per rendere al meglio".