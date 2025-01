Intervista anche alla stampa araba per Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che viene raggiunto dal quotidiano Al-Sharq alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Milan. Il tecnico nerazzurro, oltre a presentare il match, ha posto l'accento anche sulle condizioni trovate in Arabia Saudita dall'intero gruppo, dalle infrastrutture alla tifoseria: "Sappiamo tutti che in finale ci sarà un derby, ed è una partita importante per entrambe le squadre e per la città di Milano. Giocheremo la finale qui in Arabia Saudita in uno stadio pieno di tifosi, quindi siamo molto felici. È chiaro che sia Inter che Milan vogliono tornare a Milano con la coppa. Abbiamo ottime tradizioni qui a Riyadh quindi speriamo che anche questa volta le cose vadano bene".

Inzaghi ha rivelato che la sua squadra si è trovata molto a suo agio in Arabia Saudita, alla luce dell'atmosfera circostante e dei campi di allenamento: "Abbiamo ricevuto una grande accoglienza. I tifosi dell'Inter sono tanti e anche di questo siamo contenti". C'è anche un elogio alla Saudi Pro League, che a suo dire sta crescendo molto rapidamente grazie "all'arrivo di molti giocatori e allenatori di spicco", e ha aggiunto: "Credo che la situazione migliorerà ulteriormente con l'avvicinarsi dei Mondiali del 2034".

