Prima di presentarsi in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha analizzato le insidie che attenderanno i suoi ragazzi nell'euro-match di domani contro il Barcellona, gara valida per la semifinale d'andata di Champions League. "Come arriviamo alla partita di domani? Arriviamo abbastanza bene. Stamattina abbiamo fatto un allenamento breve però abbiamo analizzato quello che è stato e l'avversario che andremo ad incontrare. Chiaramente veniamo da una brutta settimana a livello di risultati, però vogliamo giocarci questa semifinale con tanto entusiasmo, sapendo di incontrare una delle squadre più belle e forti al mondo. Ce la giocheremo nel migliore dei modi".

Come si disinnesca il Barça?

"Dovremo essere applicati e concentrati. Giochiamo contro una squadra organizzata, che gioca all'attacco, che ha il baricentro alto, nelle riaggressioni sono fortissimi... quindi cercheremo di tenere la palla il più possibile sapendo di dover avere una concentrazione molto alta per tutta la partita".

Thuram è completamente recuperato e giocherà dall'inizio? È una sfida che gestisci sui due incontri o domani è più importante della seconda?

"Senz'altro sappiamo come sono stati gli ottavi del Barça. La partita d'andata ha un grandissimo peso nella qualificazione quindi vedremo di fare un'ottima partita. Per quanto riguarda Thuram oggi ha fatto il primo allenamento. Non è stato un allenamento lunghissimo, ma il ragazzo ha fatto ciò che doveva fare e se sarà titolare o meno lo vedremo nelle prossime ore. Domattina avremo una breve seduta e deciderò".

